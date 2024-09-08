Лариса Долина раскрыла секрет похудения

Певица Лариса Долина в эфире шоу «Эксклюзив» посмотрела на свои фотографии разных лет. Она заявила, что на снимках «две разные женщины» из-за большой разницы в весе.

«У меня такие резкие моменты были несколько раз в жизни. Заставляю себя посмотреть на себя глазами другого человека. Это я? Нет, надо что-то делать. И начинаю худеть», — поделилась исполнительница.

По словам Долиной, ее максимальный вес составлял 90 кг, а минимальный — 52 кг. Артистка призналась, что всю жизнь была недовольна собой, что стало ее двигателем по жизни — и в творчестве, и в стремлении похудеть.

Сейчас исполнительница придерживается интервального голодания для того, чтобы не набрать лишние килограммы. Она надеется, что не прибавит в весе в следующем году.

«У меня такая склонность к полноте! Даже придумала про себя байку, что начинаю толстеть, глядя на еду. Сначала это психологическая работа. Ты должен с собой договориться, что тебе надо заняться похудением», — отметила звезда.

В той же программе Долина призналась, что украла свою дочь из больницы после рождения. Ангелину увезли из роддома через три дня после рождения, не поставив в известность родителей. Девочка страдала гемолитической желтухой.

Ранее Дана Борисова призналась, что любовник оплатил ей операции за полмиллиона рублей.