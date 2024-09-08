Раскрыт райдер Кая Метова: «Самый нуждающийся в охране российский объект»

В райдере певца Кая Метова обеспечение безопасности стоит на первом месте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Самый нуждающийся в охране российский объект прямо сейчас — это не Кремль, а Кай Метов», — шутит канал.

Исполнитель требует предоставить ему порядка 30 телохранителей для концерта на стадионе. При этом для выступления в цирке ему достаточно 10 охранников, а концертной площадке — шесть. Также Метов просит заказчиков организовать для него сопровождение из двух бодигардов.

По данным SHOT, выступление певца на корпоративе стоит 1 млн рублей. В райдере исполнителя нет алкоголя, а только три литра сока, различные нарезки и фрукты.

В феврале 2024 года Метов вспомнил, как в 90-е его увезли в лес перед крупным концертом ради «разъяснительных мероприятий».

«Сначала мне позвонил мой директор, сказал, чтобы я лучше дома не появлялся, но я уже был дома. Потом за мной приехали люди, увезли меня в лес, провели там со мной очень много разных разъяснительных мероприятий. Потом вернули меня прямо на концерт, я не спал всю эту ночь», — вспомнил артист.

Метов подчеркивал, что даже в столь непростые времена у него получалось договариваться с людьми без «крыши».

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