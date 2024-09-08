Рэпера Моргенштерна могут объявить в розыск

Рэпера Алишера Моргенштерна могут объявить в розыск в связи с уголовным делом по статье об уклонении от обязательств иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Главного следственного управления СК РФ.

Согласно сообщению ведомства, в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении артиста в розыск и проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

8 сентября стало известно, что в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Как сообщали в спецслужбах, рэпер в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок о своем статусе.

В июле 2024 года Савеловский районный суд Москвы привлек Моргенштерна к административной ответственности. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. К тому моменту московский суд уже трижды штрафовал артиста на 40 тыс. рублей за то же нарушение.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. Причиной отъезда, говорил он, стало интервью, которое вышло на канале телеведущей — после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

Ранее уголовное дело возбудили против певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).