В нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте

В «Ельцин Центре» отменили спецпоказ фильма «Рыжий» об известном русском поэте Борисе Рыжем. Также показ картины не состоится в запланированную дату в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщает e1.ru.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые», — сообщили изданию представители кинотеатра «Пионер».

Режиссер картины Семен Серзин («Человек из Подольска») отказался комментировать появившуюся информацию.

Фильм «Рыжий» должен выйти в российский прокат 12 сентября, однако сейчас судьба картины находится под вопросом. Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем, которого не стало 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Поэта в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин.

Недавно памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Mash, родственники хотят видеть Балабанова на памятнике молодым, а кинематографисты и общественники — взрослым и узнаваемым.

Ранее юбилейный концерт группы «Курара» отменили в Москве