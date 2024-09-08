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В нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте

Премьеру фильма «Рыжий» перенесли из-за невыдачи прок exclusive Трагическое событие Интервью Не включать в выдачу для Дзен-Новости Росмолодежь текст1268 ЖКтекстmarkссылка€₽£Орфодобавить врезредактировать врезудалить врезИноагенты В «Ельцин Центре» отменили спецпоказ фильма «Рыжий» об известном русском поэте Борисе Рыжем. Также показ картины не состоится в запланированную дату в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщает e1.ru. «К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые», — сообщили изданию представители кинотеатра «Пионер». Режиссер картины Семен Серзин («Человек из Подольска») отказался комментировать появившуюся информацию. Фильм «Рыжий» должен выйти в российский прокат 12 сентября, однако сейчас судьба картины находится под вопросом. Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем, которого не стало 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Поэта в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин. Недавно памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Mash, родственники хотят видеть Балабанова на памятнике молодым, а кинематографисты и общественники — взрослым и узнаваемым. Ранее на тему138 Ранее юбилейный концерт группы «Курара» отменили в Москве Автор Новости Максим Воронежский (anekhotina) Сюжет УдалитьДобавитьВнизВверх Не публиковать на полосу Хроника дня PUSH-заголовок (3-4 слова)0 Отправить push-уведомление Не включать в поиск по газете На первую полосу ДЕЙСТВИЯ Сдать Сохранить Публиковать Отмена Проверка орфографии Результат проверки орфографииатного удостоверения

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Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В «Ельцин Центре» отменили спецпоказ фильма «Рыжий» об известном русском поэте Борисе Рыжем. Также показ картины не состоится в запланированную дату в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщает e1.ru.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые», — сообщили изданию представители кинотеатра «Пионер».

Режиссер картины Семен Серзин («Человек из Подольска») отказался комментировать появившуюся информацию.

Фильм «Рыжий» должен выйти в российский прокат 12 сентября, однако сейчас судьба картины находится под вопросом. Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем, которого не стало 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Поэта в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин.

Недавно памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Mash, родственники хотят видеть Балабанова на памятнике молодым, а кинематографисты и общественники — взрослым и узнаваемым.

Ранее юбилейный концерт группы «Курара» отменили в Москве

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