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У экс-избранника Пугачевой нашли долг перед государством

Mash: экс-возлюбленный Пугачевой Сергей Челобанов задолжал ФНС 430 тыс. рублей

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой, композитор Сергей Челобанов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 430 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помощник Челобанова рассказал каналу, что композитор не знал о долге перед государством. Также сообщается, что музыкант планирует вернуться на сцену в феврале 2025 года.

С Пугачевой бывший возлюбленный не общается: он «вычеркнул артистку из своей жизни, когда она начала выступать на определенной стороне» вместе со своим нынешним мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Композитор Сергей Челобанов состоял в романтических отношениях с Аллой Пугачевой на протяжении трех лет, однако в 1994 году они расстались, и Примадонна вышла замуж за Филиппа Киркорова. Композитор написал для певицы хит «Поцелуй меня, девочка» 1992 года. Он был лидером группы H-Band.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. Накануне Галкин опубликовал обращение к фанатам, в котором анонсировал свои предстоящие выступления за границей.

Ранее украинская актриса вспомнила о съемках с Пугачевой.

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