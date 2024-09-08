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Украинская актриса о съемках с Пугачевой: «Ее опасались все»

Актриса Татьяна Шелига вспомнила, что Пугачева вела себя тихо на съемках фильма

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская актриса Татьяна Шелига вспомнила, что работала с Аллой Пугачевой над музыкальной комедией «За двумя зайцами», премьера которой состоялась в 2004 году. Ее слова передает местное издание «Обозреватель».

Съемки мюзикла проходили в Киеве. Пугачева сыграла в картине главную роль, а юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) — супруга ее героини. К тому моменту звездная пара еще не была в официальном браке.

«Конечно, ее [Пугачеву] опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии — это было по делу, не звездные прихоти», — поделилась Шелига.

По словам актрисы, на съемках Пугачева «вела себя тихо» и работала наравне с другими актерами. Она даже просила коллег подсказывать ей, поскольку не была профессиональной актрисой. Также, вспомнила Шелига, Пугачева разделила вместе с актерами празднование после премьеры — она пришла на фуршет.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. Накануне Галкин опубликовал обращение к фанатам, в котором анонсировал свои предстоящие выступления за границей.

Ранее Пугачеву и Галкина потребовали лишить родительских прав.

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