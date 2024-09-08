Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре подтвердили возбуждение дела против Моргенштерна

Прокуратура Москвы: в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным прокуратуры, дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

О возбуждении дела в отношении Моргенштерна утром 8 сентября сообщили в правоохранительных органах. Исполнитель в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок иноагента.

В июле Савеловский районный суд Москвы привлек Моргенштерна к административной ответственности. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

До этого исполнителю грозила уголовная ответственность из-за израильского паспорта. По данным Telegram-канала Shot, дело против артиста могли завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Ранее Барецкий пригласил Моргенштерна выступить в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами