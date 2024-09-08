В прокуратуре подтвердили возбуждение дела против Моргенштерна

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным прокуратуры, дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

О возбуждении дела в отношении Моргенштерна утром 8 сентября сообщили в правоохранительных органах. Исполнитель в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок иноагента.

В июле Савеловский районный суд Москвы привлек Моргенштерна к административной ответственности. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

До этого исполнителю грозила уголовная ответственность из-за израильского паспорта. По данным Telegram-канала Shot, дело против артиста могли завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Ранее Барецкий пригласил Моргенштерна выступить в России.