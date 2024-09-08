Певица Монеточка отказалась от выступления в Казахстане

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) отменила выступление в Казахстане после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Ura.ru.

«Я мечтала съездить в Казахстан на концерт, планировала, у нас даже была готова дата и готова площадка», — рассказала исполнительница.

Певица отметила, что у нее «огромное количество зрителей из Казахстана». Монеточка призналась, что очень готовилась к этому выступлению и даже начала учить фразы на казахском языке.

Но потом исполнительница поняла: существует большой риск того, что из Казахстана ее отправят в Россию, где она является фигуранткой уголовного дела.

6 сентября в отношении Гырдымовой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей закона об иноагентах. Причиной возбуждения дела стало то, что Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В прокуратуре заявили, что артистка продолжила распространять в сети сообщения без маркировки, несмотря на судебные решения.

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