Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Голодовки, утопление»: звезда «Маски» о детстве с биологической матерью

Певица Диана Анкудинова заявила, что биологическая мать била ее головой о стену

close
:Саид Царнаев/РИА «Новости»

Победительница шоу «Ты супер!» и звезда вокального конкурса «Маска» Диана Анкудинова рассказала о тяжелом детстве с биологической матерью. Воспоминаниями 21-летняя певица поделилась с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

«Голодовки, утопление, избиение головой об стену ребенка, бросание где-то зимой на остановке или не остановке, неважно. Ломание ключиц, порванная губа, еще что-то», — рассказала девушка о жестоком обращении злоупотреблявшей алкоголем матери.

По словам Анкудиновой, у нее были атрофированы ноги, потому что пьяные собутыльники матери лежали на девочке. Певица не сомневается, что мать хотела ее утопить — по словам девушки, у женщины было много беременностей, которые в итоге ничем не заканчивались.

«Меня спасли опека, соседи, в какой-то момент они просто не выдержали и обратили на это внимание», — рассказала Анкудинова, которая до сих пор боится воды.

В пять лет у девочки появилась приемная семья: над ней оформили опеку Ирина и Дмитрий Поник. Когда 15-летняя Диана попала на проект «Ты супер!» в 2018 году, биологическая мать появилась в ее жизни с угрозами — обещала оторвать голову или причинить вред приемной матери. Тогда на проекте семье предоставили охрану.

Накануне Анкудинова призналась, что столкнулась с психологическими проблемами после травли.

Ранее шоумен Арчи (настоящее имя — Артур Цветков) рассказал, что биологическая мать дважды отказалась от него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами