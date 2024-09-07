«Голодовки, утопление»: звезда «Маски» о детстве с биологической матерью

Победительница шоу «Ты супер!» и звезда вокального конкурса «Маска» Диана Анкудинова рассказала о тяжелом детстве с биологической матерью. Воспоминаниями 21-летняя певица поделилась с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

«Голодовки, утопление, избиение головой об стену ребенка, бросание где-то зимой на остановке или не остановке, неважно. Ломание ключиц, порванная губа, еще что-то», — рассказала девушка о жестоком обращении злоупотреблявшей алкоголем матери.

По словам Анкудиновой, у нее были атрофированы ноги, потому что пьяные собутыльники матери лежали на девочке. Певица не сомневается, что мать хотела ее утопить — по словам девушки, у женщины было много беременностей, которые в итоге ничем не заканчивались.

«Меня спасли опека, соседи, в какой-то момент они просто не выдержали и обратили на это внимание», — рассказала Анкудинова, которая до сих пор боится воды.

В пять лет у девочки появилась приемная семья: над ней оформили опеку Ирина и Дмитрий Поник. Когда 15-летняя Диана попала на проект «Ты супер!» в 2018 году, биологическая мать появилась в ее жизни с угрозами — обещала оторвать голову или причинить вред приемной матери. Тогда на проекте семье предоставили охрану.

Накануне Анкудинова призналась, что столкнулась с психологическими проблемами после травли.

Ранее шоумен Арчи (настоящее имя — Артур Цветков) рассказал, что биологическая мать дважды отказалась от него.