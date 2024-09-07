«Не ищите виноватых»: юбилейный концерт группы «Курара» отменили

Юбилейный концерт группы «Курара» отменили в Москве. Об этом музыканты сообщили в Telegram-канале коллектива.

Концерт, который должен был состояться 20 сентября в «Море Музыки», был отменен «по не зависящим от группы и организаторов причинам», на которые никто в группе «на данный момент не может повлиять».

«Курара» попросила поклонников о понимании.

«Пожалуйста, не пишите гневных комментариев ни нам, ни площадке, не ищите виноватых, это не поможет никому. Все участники процесса подготовки и проведения мероприятия очень хотели, чтобы оно состоялось», — говорится в сообщении.

До этого без уточнения причин были отменены все августовские концерты «Курары» в городах Поволжья и Юга России. В группе рассчитывали, что концерты в Москве 20 сентября и в Екатеринбурге 28 сентября состоятся.

В августе 2022 года вокалиста «Курары» Олега Ягодина оштрафовали по делу о дискредитации вооруженных сил России. Дело против него завели после того, как во время фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вокалист высказывался в адрес президента РФ Владимира Путина и российской армии. Сам Ягодин на суде заявил, что не выступал против спецоперации на Украине. По его словам, высказывания на фестивале носили абстрактный характер.

В начале 2024 года ряд СМИ опубликовал «стоп-лист» российских исполнителей, концерты которых якобы не рекомендовано проводить на российских площадках. В список вошла и «Курара».

Ранее концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге.