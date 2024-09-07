Названо имя музы Игоря Крутого

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал имя музы композитора и продюсера Игоря Крутого. Его цитирует News.ru.

По словам музкритика, музой композитора в свое время стала эстрадная певица Ирина Аллегрова, для которой Крутой написал хиты «Свадебные цветы», «Бабы стервы», «Я тебя отвоюю» и многие другие.

«Конечно, одна из муз Крутого — Ирина Аллегрова, дуэт «Незаконченный роман»: не представляю, кто бы спел эту песню так же искренне вместе с ней, кроме Крутого», — делится Бабичев.

Он напомнил, что Крутой создавал хиты для кабаре-дуэта «Академия», Валерия Леонтьева, Александра Серова, Лары Фабиан, Дмитрия Хворостовского, Игоря Николаева.

«Хотя, надо сказать, тембр у Крутого бархатный, симпатичный, больше половины своих песен он мог бы исполнить сам», — отметил Бабичев, указав, что как для продюсера для Крутого, очевидно, важнее вдохнуть жизнь в свои песни с помощью талантливых артистов.

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