«Ничего запрещенного не было»: режиссер «Зеленого слоника» закрыла Институт «База»

Режиссер Светлана Баскова («Зеленый слоник», «За Маркса») закрыла Институт «База» — образовательную площадку для современных художников, соосновательницей которой являлась. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она поблагодарила всех за поддержку и не стала называть точной причины закрытия.

«Волнуемся за тех, кто связан был с институтом и уверяем общественность, что ничего запрещенного в нашем институте не было», — написала она.

Баскова также порекомендовала изучать историю искусства со школы, чтобы не было вопросов «а что вы хотели этим сказать?».

«И если что, то самообразование никто пока не отменял. Делайте копии в облачные хранилища», — заключила она.

Баскова и художник Анатолий Осмоловский открыли Институт «База» в 2011 году. Институт для критиков и художников действовал на «Винзаводе». Там вели лекции художники и кураторы Олег Кулик, Олег Мавромати, Константин Борохов.

»[Программа] ориентирована на людей, планирующих связать свою профессиональную деятельность с современным искусством. Основная цель института — воспитать достойных профессионалов и интегрировать их в арт-систему», — рассказывало руководство площадки.

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