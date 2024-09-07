Памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не смогли договориться о виде памятника режиссеру Алексею Балабанову (1953-2013). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что родственники хотят видеть Балабанова на памятнике молодым, а кинематографисты и общественники — взрослым и узнаваемым.

Место для памятника Балабанову утвердили в начале сентября. Балабанова хотели изобразить на четырех коробках с пленкой — они должны были символизировать четыре фильма, над которыми режиссер работал в Свердловске (Екатеринбурге). Рядом должны стоять еще восемь коробок — фильмы, снятые в Санкт-Петербурге.

Первый предварительный проект (на фото) вызвал у общественности споры о качестве будущего памятника.

Накануне вдова Балабанова рассказала, чему научилась от режиссера.

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