Блогер-обжора сбросил 113 килограммов за 7 месяцев

Блогер Николас Перри, известный в сети как Никокадо Авокадо, неожиданно для своих подписчиков похудел на 113 килограммов. Об этом пишет Mirror.

Никокадо Авокадо прославился видео в жанре «мукбанг» — блогер-обжора поедал перед камерой невероятные порции фастфуда и толстел. В новом видео мужчина показал стройную фигуру и признался, что не снимал видео уже два года. Таким образом Перри намекнул, что опубликованные еще три месяца назад видеоролики, на которых он полный, на самом деле архивные.

Мужчина назвал происходящее с ним социальным экспериментом и заявил, что зрители и дальше продолжат поглощать истории о нем.

Известно, что когда Перри только начинал снимать блог около 10 лет назад, он весил около 70 килограммов.

Накануне жена футболиста Павла Мамаева, блогерша Надежда Санько, показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фигуру после родов. Санько рассказала, что во время беременности весила 68 килограммов. Через шесть дней после рождения малыша она похудела до 60,5 килограммов.

Ранее Хоакин Феникс высказался о похудении к сиквелу «Джокера».