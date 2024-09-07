Долина рассказала о ходе следствия по делу о мошенничестве

Народная артистка России Лариса Долина рассказала журналистам на избирательном участке, что следствие по делу о мошенничестве с ее квартирой сейчас в самом разгаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — сказала она.

14 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры.

3 сентября Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела аферистам. Новая хозяйка квартиры подала к певице встречный иск. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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