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Концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге организаторы отменили концерт певицы Татьяны Куртуковой

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ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт певицы Татьяны Куртуковой, известной по патриотическому хиту «Матушка», внезапно отменили в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте Дворца молодежи, где должно было пройти шоу.

«Мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами», — объяснили на сайте Дворца молодежи.

На сайте площадки уточнили, что деньги за билеты можно вернуть.

Песню «Матушка» Татьяна Куртукова выпустила в 2022 году, а через год исполнительница также опубликовала такие композиции, как «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола». В 2024 году артистка спела свою самую известную песню на шоу «Песни от всей души» Андрея Малахова.

Накануне Куртукова призналась, что считает нонсенсом успех коллеги Ярослава Дронова (Shaman).

Позже певица прокомментировала желание хейтеров задеть ее.

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