Группа Green Day убежала со сцены во время выступления из-за дрона

Группа Green Day убежала со сцены во время своего концерта в Детройте, на котором присутствовали свыше 35 тыс. фанатов. Об этом сообщает Detroit News.

Музыкантам пришлось приостановить выступление по требованию службы безопасности, которая обнаружила пролетающий над стадионом «Комерика-Парк» дрон. Green Day вернулась на сцену спустя 10 минут.

Вокалист коллектива Билли Джо Армстронг попросил фанатов убрать телефоны, после чего продолжил концерт. На второй песне после вынужденного перерыва музыкант также обратился к толпе со словами: «Ни один ублюдок нас не остановит, это я вам точно говорю!»

В полиции позднее сообщили, что арестовали управлявшего дроном человека неподалеку от площадки.

Выступление Green Day в Детройте было приурочено к 30-летию прорывного альбома Green Day «Dookie» 1994 года и 20-летию пластинки «American Idiot» 2004 года.

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