Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа Green Day убежала со сцены во время выступления из-за дрона

Группа Green Day приостановила концерт в Детройте из-за пролетевшего рядом дрона

close
JesusChrysler1/Twitter

Группа Green Day убежала со сцены во время своего концерта в Детройте, на котором присутствовали свыше 35 тыс. фанатов. Об этом сообщает Detroit News.

Музыкантам пришлось приостановить выступление по требованию службы безопасности, которая обнаружила пролетающий над стадионом «Комерика-Парк» дрон. Green Day вернулась на сцену спустя 10 минут.

Вокалист коллектива Билли Джо Армстронг попросил фанатов убрать телефоны, после чего продолжил концерт. На второй песне после вынужденного перерыва музыкант также обратился к толпе со словами: «Ни один ублюдок нас не остановит, это я вам точно говорю!»

В полиции позднее сообщили, что арестовали управлявшего дроном человека неподалеку от площадки.

Выступление Green Day в Детройте было приурочено к 30-летию прорывного альбома Green Day «Dookie» 1994 года и 20-летию пластинки «American Idiot» 2004 года.

Недавно группа Linkin Park анонсировала выход первого студийного альбома за последние семь лет. Кроме того, в ночь на 6 сентября группа провела прямой эфир, во время которого были представлены новые вокалистка и барабанщик группы Колин Бриттейн.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес стала долларовой миллиардершей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами