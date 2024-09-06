Новую вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с Церковью саентологии

Новая вокалистка рок-группы Linkin Park Эмили Армстронг может состоять в секте саентологов. Об этом пишет немецкое издание Stuttgarter Zeitung.

Согласно материалу газеты, слухи о связи певицы с саентологией появились вскоре после ее первого выступления с Linkin Park 5 сентября 2024 года в Лос-Анджелесе. Музыкант Седрик Бикслер-Завала в своих соцсетях обвинил Армстронг в поддержке осужденного за сексуальное насилие актера Дэнни Мастерсона и тесных связях с Церковью саентологии, которая также выступала в пользу артиста.

В дополнение к этим обвинениям появились слухи о том, что Армстронг присутствовала на гала-концерте Церкви саентологии в 2013 году. Подтверждения этой информации нет, однако поклонников Linkin Park возмущены. Многие из них считают, что Честер Беннингтон, который являлся фронтменом группы до 2017 года сам являлся жертвой сексуального насилия, и поэтому не одобрил бы участие в проекте человека, связанного с Мастерсоном и саентологией.

До этого Linkin Park анонсировали выход первого студийного альбома за последние семь лет. Кроме того, в ночь на 6 сентября группа провела прямой эфир, во время которого были представлены новые вокалистка и барабанщик группы Колин Бриттейн.

Ранее Linkin Park обнародовали клип на песню Fighting Myself, созданный при помощи нейросети.