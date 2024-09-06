Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новую вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с Церковью саентологии

Stuttgarter Zeitung: вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с саентологией

close
Jordan Strauss/Invision/AP

Новая вокалистка рок-группы Linkin Park Эмили Армстронг может состоять в секте саентологов. Об этом пишет немецкое издание Stuttgarter Zeitung.

Согласно материалу газеты, слухи о связи певицы с саентологией появились вскоре после ее первого выступления с Linkin Park 5 сентября 2024 года в Лос-Анджелесе. Музыкант Седрик Бикслер-Завала в своих соцсетях обвинил Армстронг в поддержке осужденного за сексуальное насилие актера Дэнни Мастерсона и тесных связях с Церковью саентологии, которая также выступала в пользу артиста.

В дополнение к этим обвинениям появились слухи о том, что Армстронг присутствовала на гала-концерте Церкви саентологии в 2013 году. Подтверждения этой информации нет, однако поклонников Linkin Park возмущены. Многие из них считают, что Честер Беннингтон, который являлся фронтменом группы до 2017 года сам являлся жертвой сексуального насилия, и поэтому не одобрил бы участие в проекте человека, связанного с Мастерсоном и саентологией.

До этого Linkin Park анонсировали выход первого студийного альбома за последние семь лет. Кроме того, в ночь на 6 сентября группа провела прямой эфир, во время которого были представлены новые вокалистка и барабанщик группы Колин Бриттейн.

Ранее Linkin Park обнародовали клип на песню Fighting Myself, созданный при помощи нейросети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами