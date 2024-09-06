В России вышел триллер «Как взломать экзамен»

5 сентября в России состоялась премьера триллера «Как взломать экзамен». Проект «Сноб» опубликовал эксклюзивный фрагмент фильма.

Картина является американо-канадской адаптацией тайского хита Chalard Games Goeng. Действие разворачивается в частной школе Лос-Анджелеса, где учатся дети богатых и влиятельных людей, привыкшие, что все их проблемы решаются сами собой. Однако впереди серьезное испытание — финальный экзамен, сдать который может помочь только умный и отчаянный. В этот момент появляется новенькая Ли Кан — девочка из простой семьи, которая идеально подходит на данную роль. Правда, у нее свои планы на эту историю.

«Я был очень рад поделиться новым взглядом на и чрезвычайно успешный и замечательный фильм. Моей задачей было сделать наш фильм таким же захватывающим и увлекательным, как и оригинал», — сказал режиссер Дж.С. Ли.

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