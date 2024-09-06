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В России вышел триллер «Как взломать экзамен»

В России вышел американо-канадский триллер «Как взломать экзамен»

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Picture Perfect Federation

5 сентября в России состоялась премьера триллера «Как взломать экзамен». Проект «Сноб» опубликовал эксклюзивный фрагмент фильма.

Картина является американо-канадской адаптацией тайского хита Chalard Games Goeng. Действие разворачивается в частной школе Лос-Анджелеса, где учатся дети богатых и влиятельных людей, привыкшие, что все их проблемы решаются сами собой. Однако впереди серьезное испытание — финальный экзамен, сдать который может помочь только умный и отчаянный. В этот момент появляется новенькая Ли Кан — девочка из простой семьи, которая идеально подходит на данную роль. Правда, у нее свои планы на эту историю.

«Я был очень рад поделиться новым взглядом на и чрезвычайно успешный и замечательный фильм. Моей задачей было сделать наш фильм таким же захватывающим и увлекательным, как и оригинал», — сказал режиссер Дж.С. Ли.

В конце августа «Газета.Ru» представила подборку лучших мировых кинохитов всех времен, согласно топ-250 IMDb, крупнейшей базы данных о фильмах, сериалах, режиссерах и актерах. Платформа ведет список лучших картин мира, который формируется на основе оценок пользователей.

Ранее россияне рассказали, в каком настроении любят смотреть триллеры.

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