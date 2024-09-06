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Александр Ревва призвал родителей не выбирать профессию за детей

Шоумен Ревва призвал родителей прислушиваться к профессиональным мечтам детей

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arthurpirozhkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Александр Ревва призвал родителей не выбирать профессию за детей. Артиста цитируют «Страсти».

Он уверен, что необходимо прислушиваться к профессиональным мечтам детей, даже если кажется, что путь ребенка к нужной специальности будет трудным.

«Когда ты пробиваешься, долго идешь, падаешь, поднимаешься, не хочешь, чтобы ребенок такое испытывал. В то же время, если у него есть силы, огромное желание этим заниматься, ты не должен этому препятствовать», — сказал он.

По мнению Реввы, ребенку не обязательно продолжать династию стоматологов, если он прекрасный художник или артист.

«Нужно просто почувствовать, где он находится в счастье. Если он художник, просто помогайте, покупайте листочки, краски», — говорит он.

Накануне Александр Ревва оценил движение квадроберов и призвал не запрещать его.

Ранее шоумен объяснил феномен «Иванушек International».

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