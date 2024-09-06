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«Дважды в одну реку»: Юрий Лоза о возвращении Linkin Park

Юрий Лоза заявил, что не следит за творчеством группы Linkin Park

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Kika Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Рок-группа Linkin Park, объявившая о выпуске первого за семь лет альбома и мировом турне, не сможет «дважды войти в одну реку». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил российский музыкант Юрий Лоза.

«Я не являюсь поклонником этой группы, а потому не слежу за их творчеством. Но согласен с мудрым изречением — «в одну реку нельзя войти дважды», — сказал он.

До этого американская рок-группа Linkin Park анонсировала в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выход первого студийного альбома за последние семь лет. В него войдут 11 песен. Также участники Linkin Park провели прямой эфир в соцсетях, в нем они представили новых барабанщика группы Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг. Девушка заменит Честера Беннингтона, которого не стало в 2017 году. Кроме того, на официальном сайте группы появилась информация о мировом турне, которое состоится этой осенью.

Ранее Linkin Park обнародовали клип на песню Fighting Myself, созданный при помощи нейросети.

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