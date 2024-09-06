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«Не осталось артисток»: продюсер предрек будущее Алсу после развода

Продюсер Морозов заявил, что у певицы Алсу в России нет конкуренток

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Евгений Морозов предрек будущее певицы Алсу на сцене после развода. Его цитирует aif.ru.

Морозов напомнил, что организовывал первые концерты певицы Алсу в России после победы на «Евровидении». Гастрольный тур по Волге на корабле ей оплачивал отец.

«Раньше считалось, что на корпоративах петь унизительно, она никогда там не выступала. Так как у нее не было цели зарабатывать деньги. Она изначально не бедный человек», — сказал он.

Сейчас, по словам Морозова, у Алсу есть все шансы добиться успеха при условии работы с «правильным» продюсером, и развод здесь ей только на пользу.

«Освободилось много мест, у нас в целом не осталось артисток. <...> Без обид, но Лолита старая. Долина, понятно. Орбакайте не существует. «ВИА Гры» нет. Полины Гагариной также нет. Все эти уличные девицы, которые пели в разных герлзбэндах — мы даже их не обсуждаем», — приводит примеры он.

«Трон» шоу-бизнеса продюсер назвал пустым и выразил уверенность, что его Алсу смогла бы взять «без боя».

Накануне Алсу призналась, что генетика помогает ей поддерживать себя в хорошей форме. По ее словам, она также старается не есть вредную еду, включая жирное и жареное. Помимо этого, певица ежедневно занимается спортом.

Ранее Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с мужем.

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