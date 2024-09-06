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Лже-Бузова помогла аферистам заработать 81 миллион рублей

Заработки мошенников на розыгрышах от имени Бузовой и Крида составили 81 миллион рублей

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Пресс-служба «Дай пять»

Эксперты по кибербезопасности подсчитали, сколько мошенники заработали на онлайн-лотереях с выбором коробочки с призом от имени звезд и коучей. Результаты исследования специалистов компании F. A.С.С.T. публикуют «Известия».

Выяснилось, что только по одной партнерской программе, а их действует не менее шести, с начала 2023 года аферисты сумели заработать почти 81,3 млн рублей.

Схема лотерей с призами базируется на доверии к известному лицу. Организаторы партнерской программы приглашали россиян участвовать в лотерее от имени Ольги Бузовой, Егора Крида и других, они использовали старые записи стримов популярных личностей. Участникам розыгрышей лже-артисты предлагали перейти на сайт и открывать «коробочки» с возможными призами.

«Как правило, первые две попытки будут безуспешными, а на третий раз гарантированно попадется коробочка с деньгами. Для получения выигрыша необходимо связаться с оператором отдела выплат, нажав на всплывающую кнопку», — объяснили схему эксперты.

После участникам предлагали ввести номер карты для перевода выигрыша и оплатить конвертацию приза из валюты в рубли. Сумма оплаты росла от 638 до 3210 рублей, однако в итоге выигрыш участники не получали и лишались переведенных денег.

«Не все партнерские программы ведут открытую статистику по украденным средствам, но ущерб, скорее всего, можно оценивать в сотни миллионов рублей в год», — заключил департамента Digital Risk Protection компании F. A.С.С.T. Евгений Егоров.

Накануне экс-возлюбленного Ольги Бузовой арестовали за мошенничество.

Ранее Mr. Credo обвинили в мошенничестве на 5,4 миллиона рублей.

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