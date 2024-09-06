«Цена — свобода»: Бородина решила вопрос с налоговой

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала юристу Екатерине Авдеевой, как решила вопросы с Федеральной налоговой службой (ФНС) после громких дел блогерш Лерчек и Елены Блиновской. Интервью цитирует kp.ru.

«Когда появились проблемы у крупных блогеров, испугались все. И все, конечно, первое что сделали, и я в том числе, пошли в налоговую, и я в том числе, и уточнили», — рассказала она.

По словам Бородиной, она задала вопросы о проблемах, которые могут возникнуть. Телеведущая уточнила, что не хотела бы уезжать из страны и хочет вести здесь деятельность законно. Бородина указала на то, что многие блогеры берут на работу неграмотных менеджеров, не справляющихся с организацией выплат налогов. Такой менеджер был и у нее, однако теперь она считает, что для этих задач нужно нанимать бухгалтера и юриста.

«Я считаю, что в данном вопросе жадничать категорически нельзя. Потому что если ты пожадничаешь в этот момент, ну, во-первых, цена — свобода, это раз, а второе — ты можешь потерять все», — говорит знаменитость.

Накануне Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к блогеру Гусейну Гасанову.

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