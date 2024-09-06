Отцу Филиппа Киркорова стало хуже после операции

Состояние народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Киркорову провели операцию, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас, уточняет издание, Киркоров-старший находится в люксовой палате со всем необходимым медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.

92-летний Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью 31 августа с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

1 сентября Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо.

В июне Бедрос Киркоров похвастался, что снова начал ходить. Он объяснил, что до этого ему было очень трудно передвигаться. Артист признался, что большую помощь в восстановлении ему оказала сиделка и помощница Татьяна. Женщина мотивирует его ежедневно заниматься тренировками, гимнастикой и поддерживает моральный дух певца.

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