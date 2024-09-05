Автор хитов «Любэ» рассказал, как группе помогла Пугачева

Поэт Александр Шаганов рассказал, как группе «Любэ» помогла народная артистка СССР Алла Пугачева. Его цитирует aif.ru.

Автор хитов «Атас», «Не валяй дурака, Америка!», «Выйду в поле с конем», «Комбат», «Там за туманами» заявил, что коллектив стал бы популярным и без протекции певицы, однако без нее в их судьбе не обошлось.

«Да, был такой момент, первые записи «Любэ» принес в квартиру Пугачевой на «Тверскую» поэт Шаганов. И я ей безусловно благодарен. Ведь поверить в молодых ребят и отстоять молодого артиста — «не подведут, все исполнят, как надо» — это всегда большая ответственность», — вспоминает он.

Шаганов отметил, что находится в недоумении из-за высказываний о России Пугачевой, уехавшей из страны после начала спецоперации на Украине, однако призывает не перечеркивать ее лирические песни.

«Творчество ее является определенным наследием нашей страны, пластом культуры. То, что происходит сегодня… Ну, иногда бывает, что с годами мы не становимся лучше», — сказал поэт.

Накануне был назван гонорар «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале.

Ранее певец Олег Лихачев обвинил народную артистку России Аллу Пугачеву в плагиате его песни.