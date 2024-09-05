«Бомж-стайл»: у Григория Лепса нашлась общая черта с Киану Ривзом

Блогер и модель Иван Балашов заявил, что у 62-летнего певца Григория Лепса нашлась общая черта с голливудским актером Киану Ривзом. Эксперта цитируют «Страсти».

Он обратил внимание на образ Лепса и его 18-летней спутницы Авроры Кибы на красной дорожке фестиваля «Новая волна» в Сочи. Для этого выхода в свет певец выбрал пиджак песочного цвета с крупными накладными карманами, черные брюки и белую рубашку.

«Видно, что одежда на мужчине выглядит мешковато, много складок на пиджаке и брюках, словно они никогда не подгонялись по фигуре или музыкант резко похудел. На фоне одетой с иголочки Авроры Лепс выглядит небрежно, в духе бомж-стайл, каким обычно славится в реальной жизни актер Киану Ривз», — сказал он.

По мнению манекенщика с мировым опытом, так Лепс может поддерживать свой сценический образ «хулигана и рубахи-парня» — несмотря на то, что выбирает поддерживающие наряд его девушки оттенки.

Накануне Лепс ответил на вопрос, отразится ли разлука на его отношениях с Кибой.

«Не думаю», — немногословно ответил Лепс.

В начале июля стало известно, что 18-летняя невеста Лепса поступила в колледж в Великобритании.