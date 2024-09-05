«Несообразительность»: адвокат о претензиях Долиной к покупательнице ее квартиры

Адвокат Елена Сенина оценила претензии народной артистки России Ларисы Долиной к женщине, которая в результате аферы стала покупательницей квартиры певицы. Адвоката цитирует kp.ru.

Долина обвинила новую собственницу в наивности и неосмотрительности, поскольку Полина Лурье (имя новой собственницы) якобы невнимательно отнеслась к процессу оформления сделки и не задавала вопросов — к примеру, почему квартиру, кадастровая стоимость которой 123 млн рублей, оценили всего в 112 млн.

По словам Сениной, претензии Долиной не основаны на законе и такие же к ней может предъявить покупательница.

«Законом не наказывается неосмотрительность или несообразительность. Для признания сделки недействительной Гражданским кодексом установлены четкие критерии: состояние (как правило, психическое), когда лицо не могло осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Но для сохранения ареста на имущество достаточно подачи даже неперспективного иска», — заключила адвокат.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.