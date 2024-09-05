Владимир Машков защитит Брестскую крепость

В Беларуси начались съемки полнометражного исторического фильма Сергея Коротаева «В списках не значился» по одноименной повести писателя Бориса Васильева. Защищать Брестскую крепость в фильме в числе других артистов будет народный артист Владимир Машков, передает «Газете.Ru» пресс-служба ВГТРК.

Лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер), главный герой фильма — последний защитник легендарной Брестской крепости, прибывший к ней за день до начала войны и до последнего вздоха сражавшийся с фашистами.

«Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живет и по сей день», — рассказывают авторы фильма.

Владимир Машков, ставший также продюсером картины, признался, что давно мечтал о фильме по повести Бориса Васильева.

«Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаем все обстоятельства этой тяжелой, но крайне важной для духа человека истории», — говорит худрук «Табакерки».

Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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