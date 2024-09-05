В Британии закрыли уголовное дело против Харви Вайнштейна

Британская прокуратура закрыла уголовное дело в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет News 3.

Королевская прокуратура решила прекратить разбирательство против Вайнштейна, поскольку «нет реалистичных перспектив его осуждения».

«Мы всегда будем призывать всех потенциальных жертв сексуального насилия заявлять о себе и сообщать в полицию, и мы будем возбуждать уголовное дело везде, где юридические критерии будут выполнены», — отметили в прокуратуре.

До этого прокуратура уполномочила полицию выдвинуть обвинения против Вайнштейна в связи с домогательствами, предположительно, произошедшим в Лондоне в 1996 году.

Сейчас Вайнштейн остается под стражей в Нью-Йорке, ожидая повторного суда по обвинениям в изнасиловании и домогательствах на Манхэттене.

Всего свыше 90 женщин публично обвиняли Вайнштейна в изнасилованиях, сексуальном насилии или домогательствах. Вайнштейн не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и отрицал, что когда-либо занимался сексом без согласия. Он отбывает 23-летний срок в тюрьме.

В апреле апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование в 2020 году.

Ранее спецпрокурор потребовал возобновить дело против Алека Болдуина.