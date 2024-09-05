Марийский раздел интернет-энциклопедии «Рувики» пополнился почти двумя тысячами статей

Марийский раздел интернет-энциклопедии «Рувики», стартовавший год назад с отметки в 11,3 тыс. статей, пополнился почти двумя тысячами материалов на региональную тематику. Об этом сообщили создатели проекта.

В новой энциклопедии работают разделы на 21 языке народов России.

В августе появился также горномарийский раздел, который сейчас насчитывает почти 11 тыс. статей.

Оба раздела содержат материалы, посвященные значимым для Республики Марий Эл событиям.

Также там размещены статьи о людях, оставивших след в истории марийского народа, событиях прошлых лет и современности.

Среди наиболее популярных — статья про олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, который родился в Моркинском районе Марий Эл.

Цель развития языковых разделов в интернет-энциклопедии — сохранение культурного кода народов России в цифровом мире будущего, пояснили создатели проекта.