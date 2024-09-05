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Звезда «Дома-2» упала в обморок после недавнего нервного срыва

Блогерша Надежда Ермакова призналась, что упала в обморок на улице в Москве

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соцсети Надежды Ермаковой

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала, что неожиданно потеряла сознание на улице. Ее слова передает VOICE.

«Упала в обморок в Москве посреди оживленной улицы, напугала людей, еле уговорила «скорую» не вызывать... И вроде не на голодный желудок, и не нервничала, фиг знает, с чего вдруг», — заявила бывшая звезда телестройки.

Ермакова призналась, что в последний раз с ней подобное случалось 20 лет назад, когда она была студенткой. После обморока телезвезда пошла в ближайшую аптеку, где выяснила, что у нее было сильно пониженное давление.

В конце августа у Ермаковой произошел публичный «нервный срыв». Женщина расплакалась в личном блоге, отвечая на упреки хейтеров в том, что у нее до сих пор нет ребенка. По словам Ермаковой, ее ранят подобные слова, поскольку блогерша пытается забеременеть, но у нее не получается. Также экс-звезда «Дома-2» признавалась, что иногда впадает «в дикое отчаяние» из-за своей ситуации.

12 сентября 2022 года стало известно, что Надежда Ермакова вышла замуж за возлюбленного Даниэля Чистова. Мужчина младше супруги на 15 лет.

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