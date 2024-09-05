Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С Михаила Пореченкова требуют взыскать долги по вывозу мусора

Mash: на Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора

close
ТНТ

Управляющая компания подала в суд на актера Михаила Пореченкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало то, что звезда сериала «Агент национальной безопасности» не оплатил две квитанции по вывозу мусора в двух своих столичных квартирах в Шмитовском проезде. Всего Пореченков задолжал 6 тыс. 599 рублей.

Mash отмечает, что актер не платил по квитанциям четыре месяца. УК решила обратиться в суд 6 августа.

В конце августа сообщалось, что звезда «Бумера» судится с коммунальщиками из-за долгов. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин вместе с супругой Анной Осокиной задолжал 162 тыс. рублей жилищнику Очаково-Матвеевского района Москвы.

По данным Mash, коммунальщики подали в суд на чету Мерзликиных, а также еще семь человек. Причиной стало то, что соседи игнорировали оповещения от службы с конца ноября 2023 года. Поскольку Мерзликин отказался оплачивать долг, то компания решила взыскать задолженность.

Также у Мерзликина накопились два штрафа от ГИБДД на тысячу рублей.

Ранее 50 Cent подсчитал, сколько потратил на адвокатов за свою карьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами