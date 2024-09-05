Собчак заступилась за 8-летнюю квадробершу: «Дорогая Mia Boyka, отстань от детей»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале публичное обращение к певице Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka. Она призвала исполнительницу «отстать от детей».

«То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно буллить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно», — заявила Собчак.

Телеведущая раскритиковала смену имиджа Бойко и назвала ее нынешнюю «такой же, как все». Собчак заявила, что артистке «с ее слабым попсовым закосом под «Мельницу» будет трудновато выделиться на фоне популярных отечественных исполнительниц, у которых хорошие вокальные данные.

Инцидент с восьмилетней Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

В своем обращении Собчак также предстала в маске кошки. Она поддержала 8-летнюю Марьяну, причислив себя к квадроберам. Также журналистка обратилась ко всем детям с фразой: «Можете быть квадроберами, анимешниками, эмо, панками, готами, эмо, рэперами — в общем, кем угодно. Главное, не нарушайте законы Российской Федерации, слушайтесь родителей, делайте уроки и выносите мусор.»

Ранее стало известно, что мать квадроберши из ЯНАО не откажется от заявления в полицию после просьбы Mia Boyka.