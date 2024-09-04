Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Активисты предложили получить гражданство России основателю Pink Floyd

«Абзац»: «Ветераны России» предложили Роджеру Уотерсу получить гражданство РФ

close
Luca Bruno/AP

Общественники из движения «Ветераны России» обратились к основателю британской группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу с предложением получить гражданство России. Об этом сообщает «Абзац».

Они направили письмо музыканту на электронную почту, в котором поддержали его «честную и смелую позицией». Также активисты уверили Уотерса в послании, что получение им паспорта РФ «поддержат миллионы людей не только в России, но и по всему миру».

«Ваши слова о великой жертве, которую принес наш народ во Второй мировой войне, глубоко тронули каждого из нас», — подчеркнули общественники.

3 сентября сообщалось, что Уотерс сказал России спасибо за победу над нацистами. Он выразил мнение, что мир недостаточно поблагодарил Россию за то, что ценой 22 млн жизней русские победили во Второй мировой войне.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции на Украине.

«Приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» освобожден от наказания за медаль на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами