Активисты предложили получить гражданство России основателю Pink Floyd

Общественники из движения «Ветераны России» обратились к основателю британской группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу с предложением получить гражданство России. Об этом сообщает «Абзац».

Они направили письмо музыканту на электронную почту, в котором поддержали его «честную и смелую позицией». Также активисты уверили Уотерса в послании, что получение им паспорта РФ «поддержат миллионы людей не только в России, но и по всему миру».

«Ваши слова о великой жертве, которую принес наш народ во Второй мировой войне, глубоко тронули каждого из нас», — подчеркнули общественники.

3 сентября сообщалось, что Уотерс сказал России спасибо за победу над нацистами. Он выразил мнение, что мир недостаточно поблагодарил Россию за то, что ценой 22 млн жизней русские победили во Второй мировой войне.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции на Украине.

«Приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» освобожден от наказания за медаль на СВО.