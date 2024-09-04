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Бледанс стала жертвой урагана в Подмосковье

Актриса Бледанс призналась, что устраняет последствия урагана в загородном доме

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Эвелина Бледанс призналась в беседе с mk.ru, что стала жертвой урагана в Подмосковье, который обрушился на местность в июле нынешнего года.

Она пояснила, что непогода разрушила памятные для нее вещи в загородном доме. Сейчас знаменитость устраняет последствия.

«Из-за сильного ветра сосна упала и разрушила мою именную скамеечку и рядом стоящие деревья, важные для меня. Ну а что делать — иногда они падают! К счастью, все остались живы», — заявила артистка.

Бледанс добавила, что на разрушенном месте решила посадить цветы, которые ей привезут из Екатеринбурга.

«Я давно собиралась посадить, но все никак не доходили руки. Флоксы ароматные, прекрасно цветут. Будут трех цветов: розовые, белые и фиолетовые», — отметила она.

В июле Эвелина Бледанс рассказывала, что не решилась делать ЭКО во второй раз, поскольку боялась серьезных последствий для здоровья от искусственного оплодотворения.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», — заявляла она.

Ранее экс-солистка «Ранеток» Огурцова призналась, что сожгла первую зарплату в ванне.

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