Лариса Долина об афере с квартирой: «Вытираю слезы и иду дальше»

Певица Лариса Долина дала первое интервью ведущему программы «Эксклюзив» Дмитрию Борисову после аферы с квартирой. Ее слова передает «СтарХит».

Исполнительница напомнила, что она живой человек с тонкой душевной организацией. Долина призналась, что очень сентиментальна, поэтому в жизни ей не раз приходилось рыдать.

«Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад», — подчеркнула артистка.

Также Долина заявила, что старается мыслить позитивно на фоне инцидента с мошенничеством и суда из-за квартиры. По ее словам, она давно научилась не запоминать плохое и простила всех, кто когда-либо ее предал.

«Мне так легко стало жить! Я научилась прощать даже самое подлое предательство», — заявила Долина.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.