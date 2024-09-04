Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина об афере с квартирой: «Вытираю слезы и иду дальше»

Певица Лариса Долина дала первое интервью после аферы с квартирой

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина дала первое интервью ведущему программы «Эксклюзив» Дмитрию Борисову после аферы с квартирой. Ее слова передает «СтарХит».

Исполнительница напомнила, что она живой человек с тонкой душевной организацией. Долина призналась, что очень сентиментальна, поэтому в жизни ей не раз приходилось рыдать.

«Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад», — подчеркнула артистка.

Также Долина заявила, что старается мыслить позитивно на фоне инцидента с мошенничеством и суда из-за квартиры. По ее словам, она давно научилась не запоминать плохое и простила всех, кто когда-либо ее предал.

«Мне так легко стало жить! Я научилась прощать даже самое подлое предательство», — заявила Долина.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами