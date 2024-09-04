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Мизулина обратилась в прокуратуру из-за инцидента с квадробершей на концерте Mia Boyka

Мизулина направила обращение в прокуратуру на Mia Boyka из-за квадроберши

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала поступок матери восьмилетней квадроберши Марьяны правильным. Женщина написала заявление в полицию на Mia Boyka после того, как певица оскорбила девочку на сцене.

«Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе, взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», — заявила общественница.

Глава ЛБИ подчеркнула, что организация подала обращение в прокуратуру на артистку из-за случившегося.

Инцидент с восьмилетней Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Сама певицаответила на обвинения, раскритиковав квадроберов. Она опубликовала скриншот из статьи, в котором сказано, что представители квадроберов якобы характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением.

Ранее комик Андрей Айрапетов заявил, что чувствует себя чужим в России.

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