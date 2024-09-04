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Бывшего мужа Нюши обвинили в мошенничестве

РЕН ТВ: бывший муж Нюши Игорь Сивов обманул москвича на 3 млн рублей

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igorsivovv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший супруг Нюши, предприниматель Игорь Сивов обманул покупателя своих курсов на 3 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источники.

По данным канала, в 2021 году Сивов рассказал потерпевшему о своем бизнес-партнере, который якобы помог бы ему приумножить капитал. Затем мужчине начали звонить представители предпринимателя со «срочными предложениями» по инвестированию в займы для юридических и физических лиц. Потерпевший доверился советам, но по итогу лишь потерял на инвестициях.

Life со ссылкой на SHOT пояснил, что жертвой мошенничества оказался москвич Газинур Г. Он подал заявление в полицию на Игоря Сивова и его друга-бизнесмена Дениса Фаткуллина.

Согласно источнику РЕН-ТВ, мужчина передал бизнесменам 7 млн рублей, из которых 3 млн — доля Сивова. Пострадавший смог вернуть себе лишь 500 тыс. рублей. Сивов отказался возвращать свою долю, обвинив в ситуации бизнес-партнера.

Весной 2024 года Нюша и Игорь Сивов объявили о расставании. Артистка рассказывала, что они давно не жили вместе, но при этом остались близкими людьми и продолжают воспитывать общих детей — Серафиму-Симбу (2018) и Саффрона (2022).

Ранее бывшая жена Малькова сообщила, что бизнесмен не платит алименты.

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