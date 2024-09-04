Киркоров купил «Идеологию» за 1 млн рублей у Русских

Певец Филипп Киркоров приобрел у художницы Дарьи Русских две скульптуры за 1 млн рублей. Об этом рассказала сама автор в беседе с сайтом «Страсти».

Русских пояснила, что исполнитель купил две ее работы — «Монолог» и «Идеология». Она не стала раскрывать точную сумму, которую певец отдал за произведения искусства. Художница заявила, что примерная стоимость коллекции составляет больше 1 млн рублей.

«Они о диалоге с самим с собой, о рассуждении, что такое счастье», — рассказала о скульптурах Русских.

Также художница вспомнила, что была на вечеринке в честь дня рождения сына Киркорова Мартина, которая состоялась 29 июня. Русских подарила мальчику два сертификата: на квест-игру и в клинику доказательной стоматологии, — поскольку «любит делать полезные и эмоциональные подарки».

«Праздник прошел очень тепло в компании близких людей. Было честью посетить такое мероприятие», — поделилась она впечатлениями от празднества.

Недавно стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена. Певец выступил на мероприятии за 10 млн рублей.

Ранее Шахназаров выступил против выделения денег из госбюджета на праздники.