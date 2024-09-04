Железный трон из «Игры престолов» выставили на аукционе

Телеканал HBO и аукционный дом Heritage проведут торги, на которых выставят более двух тысяч реквизита со съемок сериала «Игра Престолов». Об этом сообщает entertainment.ha.com.

На аукционе представят костюмы, оружие и декорации из «Игры престолов». Среди них Железный трон, платья Серсеи Ланнистер и Сансы Старк, меч «Игла» Арьи Старк и меч «Хранитель клятвы» Джейме Ланнистера, гобелен с Чардревом и черепа драконов из Красного замка.

Торги пройдут онлайн с 10 по 12 октября. Стартовая ставка на Железный трон равна $6250, на искусственную руку Джейми — $5000, на инвалидное кресло Брана Старка — $4000, на брошь десницы Тириона Ланнистера — $3000.

В августе писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняты сериалы «Игра престолов» и «Дом дракона», раскритиковал новый сериал HBO. По словам Мартина, с сериалом «Дом дракона» — приквелом фантастического проекта «Игра престолов» — что-то пошло не так.

Известно, что недавно Мартин, который является соавтором и исполнительным продюсером «Дома дракона», хвалил четвертый эпизод сериала за эффектно снятую сцену битвы драконов.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказал о депрессии из-за алкогольной зависимости.