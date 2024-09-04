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«Нужно лечиться»: психиатр призвал простить Моргенштерна после его признаний

Психиатр Шуров: Моргенштерна нужно понять и простить как больного человека

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Осторожно: Собчак/YouTube

Заявившего о глубочайшей депрессии рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нужно понять и простить, считает нарколог и психиатр Василий Шуров. Артисту нужно загладить свою вину и искупить проступки, а также пройти лечение, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, до этого музыкант признался, что у него биполярное аффективное расстройство, а также извинился перед всеми, кого обидел в маниакальной фазе. По мнению Шутова, он полон раскаяния за «лютую дичь», которую творит человек, которым он становится во время мании.

«Мы, как всякую творческую личность, да еще с психическим диагнозом, должны признать, понять и простить, как говорил Бородач, это неадекватное поведение», — считает психиатр.

По словам врача, при биполярном расстройстве в фазе мании человек может сделать многое, что в дальнейшем испортит ему жизнь, так как долго продержаться на высоком уровне без таких негативных проявлений невозможно. Сейчас рэперу предстоит лечение, которое исключит повторение маниакальных фаз в будущем, добавил психиатр. Что касается искренности музыканта, то, по мнению Шутова, нужно ориентироваться по его дальнейшим поступкам.

Ранее бывшая жена Моргенштерна назвала рэпера лицемером после извинений.

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