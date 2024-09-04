Уехавший из России комик о поездке в Москву: «Чувствую себя чужим»

Стендап-комик Андрей Айрапетов заявил в подкасте для YouTube-канала «Ночная смена», что чувствует себя чужим в России.

Айрапетов признался, что приезжал в Москву на неделю, чтобы встретиться с коллегами. Тогда он почувствовал себя чужим в стране.

«Все так туго, как будто бы ты встретил дальнего родственника. Вы как бы родные друг другу люди, вас что-то связывает. И меня пугает это», — признался артист.

Айрапетов уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. Он проживает в Алма-Ате, где снимает квартиру. В апреле 2024-го он признался, что пока не собирается возвращаться на родину.

Айрапетов родился в городе Чернушке Пермского края. Он начал свою юмористическую карьеру с КВН. Артист писал шутки для команды «Сборная Пермского края», которая в итоге взяла название «Сборная бывших спортсменов». Позже он завел свой YouTube-канал, куда публиковал свой материал, юмористические ролики и записи с концертов. Комик участвует в стендап-фестивалях и гастролирует со своей программой.

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