Певица Акула о беременности: «Испытали шок»

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, призналась в беседе с изданием «СтарХит», что у нее родится девочка.

Почепа хочет назвать малышку Раисой. Она уточнила, что пополнение в семье стало для нее долгожданным. Долгое время тест на беременность показывал отрицательный результат.

«Игорь (муж Почепы. — композитор Игорь Бабаев) расстраивался, а я просто ждала. Когда на УЗИ выяснилось, что беременность все-таки есть, радости нашей не было предела, мы испытали шок в приятном смысле этого слова», — поделилась артистка.

Почепа рассказала, что беременность протекает довольно легко. Певица продолжает работать, сниматься в шоу и выступать, но не так активно, как раньше.

«Именно в беременность я узнала, что короткий перелет гораздо травматичнее, чем длинный, потому что организм не успевает адаптироваться. У меня сейчас полное ощущение того, что все будет в порядке — уверена в этом с того момента, как узнала о скором пополнении в нашем семействе», — поделилась исполнительница.

Акула добавила, что не планирует брать паузу в творческой деятельности после родов.

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