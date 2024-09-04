Ваня Дмитриенко выступит на проекте SimpleWine на Усачевском рынке

Ваня Дмитриенко даст концерт на Усачевском рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети винотек SimpleWine.

Выступление пройдет 5 сентября в рамках конкурса вокала «Музыкальные открытия» от SimpleWine. Дмитриенко станет специальным гостем проекта. В рамках конкурса на Усачевском рынке 16 музыкантов уже исполнили свои песни.

Еженедельно в Telegram-канале SimpleWine проходило голосование, по результатам которого были выбраны финалисты конкурса. Все это время музыкантов поддерживали певицы Тося Чайкина и Яна Блиндер.

Как отметили в пресс-службе, с 9 по 13 сентября пройдет финальное голосование за победителя конкурса. Он запишет собственную песню под кураторством музыкального продюсера Андрея Рыжкова и композитора Яны Блиндер, а также сможет стать частью городского музыкального клуба «ОПЛОТ».

Дмитриенко известен по треку «Венера-Юпитер». В 2023 году артист попал в лонг-лист рейтинга «30 до 30» по версии журнала Forbes. В этот список попадают деятели культуры, искусства, моды, спорта, науки, бизнеса, которые к 30 годам смогли стали известными и получить признание в профессиональном сообществе.

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