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Бьянка рассказала, как справляется с мошенниками

Певица Бьянка призналась, что посылает матом мошенников

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в беседе с «Пятым каналом», что посылает матом мошенников.

Бьянка отметила, что очень быстро распознает телефонных аферистов. Артистка уточнила, что после пожелания отправиться на мужской половой орган она сразу кладет трубку. Певица посоветовала не отвечать на неизвестные телефонные звонки.

«Если кто-то звонит, говорит: «Здравствуйте, я…» Ложить трубку, всё. Все остальные чужие, незнакомые люди с предложениями идут в закат», — отметила исполнительница.

В августе Липницкая сообщила, что в ее дом пробрались воры. По словам Бьянки, преступники пролезли через окно, где ходят коты. У артистки украли драгоценности — сережки Cartier и браслет Tiffany. Она предположила, что воры знали, кто живет на участке, поэтому пробрались именно туда. Бьянка призналась, что не планирует обращаться в полицию. Она считает это бесполезным.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

Ранее женщина, купившая у мошенников квартиру Долиной, подала встречный иск к певице.

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