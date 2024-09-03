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Стал известен гонорар советской Мэри Поппинс

«Абзац»: гонорар за частное выступление актрисы Андрейченко составил 350 тыс. рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Андрейченко выступает на частных корпоративах за 350 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».

Андрейченко ведет сорокаминутные лекции, где делится опытом духовных практик, йоги, медитаций и здорового образа жизни. В райдер артистки входит личная гримерка, мастер-визажист, трансфер бизнес-класса до площадки и обратно, а также проектор для презентации своего материала. Как отмечает издание, главным табу для актрисы являются разговоры о политике.

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявляет, что Андрейченко вернулась в Москву впервые с начала спецоперации. Она уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему тогдашнему супругу Максимилиану Шеллу. А с 2012 года актриса живет в Мексике, практикует сыроедение, занимается йогой и увлекается буддизмом.

Андрейченко делилась, что вернулась в Россию ради того, чтобы озвучить свою книгу «Откровение». Ее мемуары, в которых актриса, в частности, рассказала о жизни с композитором Максимом Дунаевским, выйдут к 40-летию фильма «Мэри Поппинс, до свидания!».

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