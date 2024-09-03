Баста пожелал терпения детям Курской области

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, обратился к детям Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Вакуленко пожелал детям сил, терпения и всего хорошего. Баста поучаствовал в благотворительной акции, в рамках которой представители Медийной футбольной лиги пригласили детей из Курской области на два футбольных матча в «Лужниках».

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

15 августа певец Григорий Лепс сообщил, что поможет пострадавшим в Курской и Белгородских областях. Артист и его коллеги намерены передать все заработанные средства с концерта в Ростове-на-Дону в государственные фонды, занимающиеся помощью пострадавшим жителям.

Ранее «Три дня дождя» собрали почти 2 миллиона рублей для Курска.