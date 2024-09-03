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Продюсер усомнился в номинации звезды «Универа» на «Грэмми»

Продюсер Рудченко назвал пиар-ходом заявление Ярушина о номинации на «Грэмми»

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Станислав Ярушин/VK

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко усомнился в номинации звезды сериала «Универ» на американскую музыкальную премию «Грэмми». Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

Заявление актера о возможном попадании в шорт-лист премии Рудченко назвал пиар-ходом и желанием Ярушина быть признанным на Западе.

«Стас уже примерно пять лет пытается заниматься музыкальной деятельностью, но пока ничего стоящего из выпущенных им треков я не слышал», — сказал не верящий в победу Ярушина продюсер.

Накануне Станислав Ярушин сообщил в программе «Шоу Воли», что одна из его песен на английском языке попала в отбор на американскую премию «Грэмми».

«Ее услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клевая история. Давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Все шансы есть!» — поделился артист.

Ранее народный артист России Юрий Антонов признался, что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles.

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