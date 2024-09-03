Актер Александр Паль сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Паль собирается жениться на 34-летней актрисе Московского художественного театра им. А.П. Чехова Софье Райзман. Артистка снималась в проектах «Гуляй, Вася», «Стрим», «Физрук». Она также пишет сценарии и режиссирует короткометражные фильмы.

Райзман была замужем за режиссером Русланом Братовым.

Паль не был женат. Как отмечает Super, с 2012 года артист встречался с дочерью Филиппа Янковского Елизаветой.

Александр Паль дебютировал в кино в 2013 году. Он является лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль за фильм «Тряпичный союз». В 2021-м он удостоился премии «Ника» за роль в картине «Глубже!».

В фильме Александра Паля более 40 работ. Он играл в таких картинах, как «Гагарин. Первый в космосе», «Горько!», «Елки 1914», «Страна чудес», «Хардкор», «Про любовь. Только для взрослых», «Толя-робот», «Вы все меня бесите», «Хороший мальчик».

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